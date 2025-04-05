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Болельщики Шахтера определили лучшего игрока в марте
Бразилец
Getty Images / Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" объявил результаты голосования за лучшего игрока команды в марте. Больше всего голосов болельщики отдали полузащитнику Кевину. Он набрал 51,6% голосов.
Также в опросе участвовали Георгий Судаков, Марлон и Валерий Бондарь. Голосование проходило в соцсетях клуба.
В марте "Шахтер" сыграл 5 матчей (1 из них - контрольный). За это время команда одержала 3 победы и 2 ничьи.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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