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Хотели снять проклятие. Защитник Черноморца поделился впечатлениями после победы

Премьер-лига

3 очка

Хотели снять проклятие. Защитник Черноморца поделился впечатлениями после победы

Фото: Чорноморець

Новина українською

Защитник "Черноморца" Ярослав Кисель поделился эмоциями после победы над "ЛНЗ" (1:0) в 23-м туре УПЛ.

- Очень важная для нас победа. Я считаю, что наша команда ее заслужила. Мы очень долго к ней шли и хотели снять это проклятие. В некоторых матчах нам не везло, но сегодня мы играли как команда, хотели победить, и нам это удалось, потому что мы играли дисциплинированно. Считаю данный результат закономерным.

- Насколько сложно было сегодня играть против команды, футболисты которой выше по классу?

- Действительно сложно, потому что это квалифицированные игроки, их подбирало "ЛНЗ" из разных хороших команд, но мы играли дисциплинированно, грамотно перемещались, выигрывали единоборства. Можно сказать, мы дисциплиной победили их класс, нивелируя опасность с их стороны.

- Предыдущие поединки против "Левого Берега" и "Полесья" вы пропустили из-за болезни, а сейчас вернулись в строй. Насколько сложно было входить в игру после отсутствия?

- Конечно было сложно, поскольку 10 дней я болел гриппом. Считаю, в тех поединках, которые пропустил, я мог бы помочь команде, но случилось как случилось. Я благодарен тренеру за доверие, а учитывая что мы сегодня победили, то могу считать, что я помог команде.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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