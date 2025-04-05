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Эффект Ярика. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - ЛНЗ 1:0
Сенсация
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Фаворитом этого матча был ЛНЗ, хотя черкасцы не были хозяевами поля. Разницу в ожиданиях делали многие факторы – от турнирного положения до персоны тренеров. Но футбол расценил по-другому.
Футбол закончился сенсационной победой "Черноморца". Одесситы выиграли благодаря единственному голу, на который ассистировал звездный новичок "моряков" Ярослав Ракицкий.
Как это было – видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица.
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