Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ракицкий: Сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга
Сегодня отдал ассист
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий оценил победу в матче 23-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:0) и прокомментировал борьбу команды в нижней части таблицы.
"Во-первых, хочу подчеркнуть, что такой город как Одесса заслуживает команду именно в Премьер-лиге. Только высший футбольный дивизион, никакой другой. И очень надеюсь, что руководство Одесской области позволит болельщикам посещать наш стадион. Нам важно играть при поддержке ультрас. 2000 фанатов на арене - и это совсем другая атмосфера. "Черноморец" этого заслуживает.
Относительно сегодняшней игры, то, конечно, приятно помочь команде получить положительный результат. Я понимаю, что, возможно, еще не на 100 процентов готов, но оставил на поле себя полностью. У "ЛНЗ" хорошая команда, но мы сегодня были лучше в борьбе, выходе из защиты в атаку, агрессии, острыми были наши стандарты. В конце концов, нам эта победа была важнее. Все понимают цену этих трех очков.
Всем хотелось поддержать Александра Николаевича, который только начал работу в клубе. За себя скажу, что сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга. Очень уважаю Николаевича, он настоящий профессионал. И верю, что совместными усилиями мы сохраним "Черноморец" в Премьер-лиге.
Еще раз спасибо болельщикам за поддержку. И очень хотелось бы, что вас на стадионе в следующий раз было больше", - сказал Ракицкий.
Сейчас "Черноморец" занимает 15-е, предпоследнее место в УПЛ. От безопасной зоны команду отделяют 3 очка.
Популярное сейчас
- Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся
- Игры разума Григорчука и ассист Ракицкого. УПЛ. 23 тур. Черноморец - ЛНЗ 1:0
- УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Абсолютная нелогичность и катастрофа для Максимова
- Первая победа Кучера, фиаско Максимова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио