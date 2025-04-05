  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ракицкий: Сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ракицкий: Сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга

Премьер-лига

Сегодня отдал ассист

Ракицкий: Сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий оценил победу в матче 23-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (1:0) и прокомментировал борьбу команды в нижней части таблицы.

"Во-первых, хочу подчеркнуть, что такой город как Одесса заслуживает команду именно в Премьер-лиге. Только высший футбольный дивизион, никакой другой. И очень надеюсь, что руководство Одесской области позволит болельщикам посещать наш стадион. Нам важно играть при поддержке ультрас. 2000 фанатов на арене - и это совсем другая атмосфера. "Черноморец" этого заслуживает.

Относительно сегодняшней игры, то, конечно, приятно помочь команде получить положительный результат. Я понимаю, что, возможно, еще не на 100 процентов готов, но оставил на поле себя полностью. У "ЛНЗ" хорошая команда, но мы сегодня были лучше в борьбе, выходе из защиты в атаку, агрессии, острыми были наши стандарты. В конце концов, нам эта победа была важнее. Все понимают цену этих трех очков.

Всем хотелось поддержать Александра Николаевича, который только начал работу в клубе. За себя скажу, что сразу согласился на предложение своего многолетнего одноклубника и друга. Очень уважаю Николаевича, он настоящий профессионал. И верю, что совместными усилиями мы сохраним "Черноморец" в Премьер-лиге.

Еще раз спасибо болельщикам за поддержку. И очень хотелось бы, что вас на стадионе в следующий раз было больше", - сказал Ракицкий.

Сейчас "Черноморец" занимает 15-е, предпоследнее место в УПЛ. От безопасной зоны команду отделяют 3 очка.

По теме
yellow-arrow
Защитник Оболони признался, что команда с большим энтузиазмом готовилась к игре с Ингульцем
yellow-arrow
Фарт? Вантух прокомментировал победу Зари на последних секундах
yellow-arrow
Эффект Ярика. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - ЛНЗ 1:0
Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости