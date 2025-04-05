Фарт? Вантух прокомментировал победу Зари на последних секундах

Защитник "Зари" Роман Вантух рассказал, как прошел победный матч 23-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1) для луганской команды. "Заря" вырвала победу на 90+4 минуте.

"Мы хорошо провели первый тайм. Единственное, что не удалось, так это открыть счет. Но почти сразу после перерыва добились своего, когда отличился Будковский. А потом едва не создали себе серьезные проблемы. Потому что после того, как через несколько минут был удален полтавчанин Скляр, почему-то решили, что без труда доведем дело до победы. Хозяева почувствовали изменение в нашем настроении, добавили оборотов и усложнили нам жизнь, заслуженно выровняв положение.

И только после этого мы оправились, начали больше атаковать флангами и таки вырвали победу. Хотя где-то без фарта не обошлось, ведь стоило Мичину нанести точный удар, как сразу прозвучал финальный свисток. Как видите, с приключениями, но взяли верх", - подытожил Вантух.