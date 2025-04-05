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Фарт? Вантух прокомментировал победу Зари на последних секундах
Играли в большинстве, но имели проблемы
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "Зари" Роман Вантух рассказал, как прошел победный матч 23-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1) для луганской команды. "Заря" вырвала победу на 90+4 минуте.
"Мы хорошо провели первый тайм. Единственное, что не удалось, так это открыть счет. Но почти сразу после перерыва добились своего, когда отличился Будковский. А потом едва не создали себе серьезные проблемы. Потому что после того, как через несколько минут был удален полтавчанин Скляр, почему-то решили, что без труда доведем дело до победы. Хозяева почувствовали изменение в нашем настроении, добавили оборотов и усложнили нам жизнь, заслуженно выровняв положение.
И только после этого мы оправились, начали больше атаковать флангами и таки вырвали победу. Хотя где-то без фарта не обошлось, ведь стоило Мичину нанести точный удар, как сразу прозвучал финальный свисток. Как видите, с приключениями, но взяли верх", - подытожил Вантух.
Сейчас "Заря" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе набрала 32 очка. Следующий матч команда сыграет 13-го апреля против "Вереса".
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