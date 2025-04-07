Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
График топ-матчей
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, окончание предыдущего тура УПЛ и старт следующего, да и в целом яркие поединки в рамках европейского уик-энда – именно такой запомнится вторая апрельская неделя. Во вторник "Интер" приедет в Мюнхен, "Реал" – в Лондон, в среду "Барселона" примет "Боруссию Д", а на выходных будет Дер-Классикер плюс "Кривбасс" попытается отобрать очки у "Динамо". Думаете, это весь список? Конечно же, нет – вперед отмечать все самое интересное!
Понедельник, 7 апреля
В УПЛ доиграют 23-й тур, в Серии А сойдутся представители ТОП-4, а в Английской Премьер-лиге встретятся две команды, преследующие абсолютно разные цели. "Ньюкасл" хочет потеснить "Манчестер Сити", а "Лестер" стремится сохранить прописку в Высшем дивизионе.
- 15:30. "Колос" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:00. "Полесье" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:45. "Болонья" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 22:00. "Лестер" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
Вторник, 8 апреля
Стартуют первые матчи четвертьфинала главного клубного европейского турнира. "Реал" приедет в Лондон на "Эмирейтс", в то время как в Мюнхене состоится ремейк финала Лиги чемпионов-2010.
- 18:30. Чехия (ж) – Украина (ж). Лига наций. YouTube-канал УАФ
- 22:00. "Арсенал" – "Реал". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Бавария" – "Интер". ЛЧ. Megogo
Среда, 9 апреля
"Барселона" набрала прекрасный ход, посмотрим, удастся ли гостям из Дортмунда испортить каталонцам настроение. Также в Париж пожалует "Астон Вилла" – бирмингемцы здесь амбициозные андердоги. Не лишним будет несколько раз переключиться и посмотреть, как там дела в Кубке у "Бенфики" Трубина.
- 22:00. "Барселона" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "ПСЖ" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo
- 22:45. "Тирсенсе" – "Бенфика". Кубок Португалии. Megogo
Четверг, 10 апреля
Во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах – тоже четвертьфиналы. Посмотрим, смогут ли андердоги преподнести сюрпризы "Лацио", "Челси", "МЮ, "Атлетику", "Фиорентине" и "Бетису" перед ответными встречами.
- 19:45. "Буде/Глимт" – "Лацио". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Легия" – "Челси". ЛК. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Рейнджерс" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Тоттенхэм" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Юргорден" – "Рапид". ЛК. Megogo
- 22:00. "Целье" – "Фиорентина". ЛК. Megogo
- 22:00. "Бетис" – "Ягеллония". ЛК. Megogo
Пятница, 11 апреля
"Шахтер" своим выездом в Черкассы откроет 24-й тур УПЛ. Также по матчу получат любители чемпионатов Германии, Италии и Испании.
- 15:30. "ЛНЗ" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 21:30. "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Удинезе" – "Милан". Серия А. Megogo
- 22:00. "Валенсия" – "Севилья". Примера. Megogo
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Суббота, 12 апреля
Наверное, центральный матч тура в УПЛ – это поединок между "Кривбассом" и "Динамо" в Кривом Роге, он начнется рано днем. Также "Александрия" отправится во Львов, "Оболонь" примет "Черноморец". Среди поединков европейских чемпионатов тоже будет что посмотреть. Например, есть противостояние лидеров во Франции, потенциальная встреча Зинченко и Ярмолюка в Англии и Дер-Классикер в Германии.
- 13:00. "Кривбасс" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Реал Сосьедад" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 15:30. "Рух" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:30. "Байер" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия М" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Брайтон" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ноттингем Форест" – Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Монако" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 18:00. "Оболонь" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:00. "Интер" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 19:30. "Арсенал" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Бавария" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 20:00. "Тулуза" – "Лилль". Лига 1. Megogo
- 21:45. "Ювентус" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 22:00. "Леганес" – "Барселона". Примера. Megogo
- 22:05. "Страсбур" – "Ницца". Лига 1. Megogo
Воскресенье, 13 апреля
Еще три матча чемпионата Украины вашему вниманию. Также не забываем о "Жироне" Виктора Цыганкова, "Дженоа" Руслана Малиновского, "Бенфике" Анатолия Трубина и "Роме" Артема Довбика.
- 13:00. "Ворскла" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Аталанта" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 15:00. "Осасуна" – "Жирона". Примера. Megogo
- 15:30. "Левый берег" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Фиорентина" – "Парма". Серия А. Megogo
- 16:00. "Верона" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 16:00. "Челси" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Ливерпуль" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Алавес" – "Реал". Примера. Megogo
- 18:00. "Заря" – "Верес. УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:30. "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Айнтрахт" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Бетис" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 20:00. "Бенфика" – "Арока". Примейра. Megogo
- 21:45. "Лацио" – "Рома". Серия А. Megogo
- 21:45. "Осер" – "Лион". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетик" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
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