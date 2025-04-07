Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля

Первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, окончание предыдущего тура УПЛ и старт следующего, да и в целом яркие поединки в рамках европейского уик-энда – именно такой запомнится вторая апрельская неделя. Во вторник "Интер" приедет в Мюнхен, "Реал" – в Лондон, в среду "Барселона" примет "Боруссию Д", а на выходных будет Дер-Классикер плюс "Кривбасс" попытается отобрать очки у "Динамо". Думаете, это весь список? Конечно же, нет – вперед отмечать все самое интересное!

Понедельник, 7 апреля

В УПЛ доиграют 23-й тур, в Серии А сойдутся представители ТОП-4, а в Английской Премьер-лиге встретятся две команды, преследующие абсолютно разные цели. "Ньюкасл" хочет потеснить "Манчестер Сити", а "Лестер" стремится сохранить прописку в Высшем дивизионе.

15:30. "Колос" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Полесье" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Болонья" – "Наполи". Серия А. Megogo

22:00. "Лестер" – "Ньюкасл Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 8 апреля

Стартуют первые матчи четвертьфинала главного клубного европейского турнира. "Реал" приедет в Лондон на "Эмирейтс", в то время как в Мюнхене состоится ремейк финала Лиги чемпионов-2010.

18:30. Чехия (ж) – Украина (ж). Лига наций. YouTube-канал УАФ

22:00. "Арсенал" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бавария" – "Интер". ЛЧ. Megogo

Среда, 9 апреля

"Барселона" набрала прекрасный ход, посмотрим, удастся ли гостям из Дортмунда испортить каталонцам настроение. Также в Париж пожалует "Астон Вилла" – бирмингемцы здесь амбициозные андердоги. Не лишним будет несколько раз переключиться и посмотреть, как там дела в Кубке у "Бенфики" Трубина.

22:00. "Барселона" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo

22:45. "Тирсенсе" – "Бенфика". Кубок Португалии. Megogo

Четверг, 10 апреля

Во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах – тоже четвертьфиналы. Посмотрим, смогут ли андердоги преподнести сюрпризы "Лацио", "Челси", "МЮ, "Атлетику", "Фиорентине" и "Бетису" перед ответными встречами.

19:45. "Буде/Глимт" – "Лацио". ЛЕ. Megogo

19:45. "Легия" – "Челси". ЛК. Megogo

22:00. "Лион" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рейнджерс" – "Атлетик". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Айнтрахт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Юргорден" – "Рапид". ЛК. Megogo

22:00. "Целье" – "Фиорентина". ЛК. Megogo

22:00. "Бетис" – "Ягеллония". ЛК. Megogo

Пятница, 11 апреля

"Шахтер" своим выездом в Черкассы откроет 24-й тур УПЛ. Также по матчу получат любители чемпионатов Германии, Италии и Испании.

15:30. "ЛНЗ" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Вольфсбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Удинезе" – "Милан". Серия А. Megogo

22:00. "Валенсия" – "Севилья". Примера. Megogo

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Суббота, 12 апреля

Наверное, центральный матч тура в УПЛ – это поединок между "Кривбассом" и "Динамо" в Кривом Роге, он начнется рано днем. Также "Александрия" отправится во Львов, "Оболонь" примет "Черноморец". Среди поединков европейских чемпионатов тоже будет что посмотреть. Например, есть противостояние лидеров во Франции, потенциальная встреча Зинченко и Ярмолюка в Англии и Дер-Классикер в Германии.

13:00. "Кривбасс" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Реал Сосьедад" – "Мальорка". Примера. Megogo

15:30. "Рух" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Байер" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия М" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брайтон" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем Форест" – Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Монако" – "Марсель". Лига 1. Megogo

18:00. "Оболонь" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Интер" – "Кальяри". Серия А. Megogo

19:30. "Арсенал" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Бавария" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Тулуза" – "Лилль". Лига 1. Megogo

21:45. "Ювентус" – "Лечче". Серия А. Megogo

22:00. "Леганес" – "Барселона". Примера. Megogo

22:05. "Страсбур" – "Ницца". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 13 апреля

Еще три матча чемпионата Украины вашему вниманию. Также не забываем о "Жироне" Виктора Цыганкова, "Дженоа" Руслана Малиновского, "Бенфике" Анатолия Трубина и "Роме" Артема Довбика.