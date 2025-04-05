Защитник Оболони признался, что команда с большим энтузиазмом готовилась к игре с Ингульцем

Защитник "Оболони" Валерий Дубко прокомментировал матч 23-го тура УПЛ с "Ингульцем", в котором его команда одержала победу (1:0).

– Что было самым сложным в подготовке к этому поединку?

– У нас была большая страсть к стартовому свисту арбитра. "Ингулец" – наш прямой конкурент и все понимали, что нам необходимо было выбираться со дна турнирной таблицы. Потому нам нужна была победа в сегодняшнем матче.

– Возвращаясь к предыдущему матчу с "Шахтером", показав там хороший футбол, досадно было уступить чемпиону Украины?

– Да. Там мы проигрывали с минимальным счетом и пошли в атаку – терять нам уже было нечего. В конце мы пропустили довольно курьезный мяч. Поверьте, с "горняками" мы отдали все свои силы.

– Возвращаясь к игре с "Ингульцем", ваша команда прекрасно начала этот поединок. Константин Бычек забил гол уже на 14-й минуте поединка. Что вы ощутили на тот момент?

– Это невероятные эмоции, радость – все это было. Все это мотивировало нас дожать соперника. Важнейшим было набрать три очка.

– На 20-й минуте Груша вполне мог делать счет 2:0, но не попал в ближний угол ворот.

– Да, Виталий мог тогда отличиться. Ну, ничего. Свои мячи он еще обязательно забьет.

– В перерыве ваш тренерский штаб произвел большие изменения в игру команды?

– Были корректировки. Важно было не терять мяч в простых ситуациях и доводить атаки до логического завершения.

– Стандарты "Ингульца" очень беспокоили оборону "Оболони" в конце встречи?

– Есть такое. Любой стандарт небезопасен. Концентрация должна быть максимальной, важно не дать сыграть оппоненту.

– Во второй части сезона "Оболонь" выиграла во втором матче. С кем было сложнее – с "Ворсклой" или "Ингульцем"?

– Ни один из матчей не дается нам легко. Все победы одерживаются на характере, максимальной самоотдаче.

– "Оболони" осталось провести семь матчей этого сезона. Наверное, вы анализируете ситуацию в турнирной таблице?

– Я не хотел бы об этом сейчас много говорить. Нам нужно сконцентрироваться на своей игре.