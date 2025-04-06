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Шахтер – Верес: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Шахтар
В воскресенье, 6 апреля, в 23 туре УПЛ 2024/25 донецкий "Шахтер" на "Арене Левый Берег" будет принимать ровенский "Верес".
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Перед этим поединком предлагаем вам освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из клубов, за оба коллектива или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Корнейчук
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