Ракицкий: Мы с Кучером приехали помочь Одессе. Я буду делать все, что от меня нужно

Ярослав Ракицкий уверяет, что будет стараться помочь одесситам сохранить прописку.

"Хочу передать болельщикам "Черноморца" привет. Хочу, чтобы мы вас видели на футбольном поле, потому что мы играли с ЛНЗ – ультрас и фанатов не хватает. Я за себя и Кучера скажу. Мы приехали помочь Одессе, этому прекрасному городу, чтобы их команда осталась в следующем сезоне в УПЛ. Что касается меня, то я буду делать все, что от меня нужно. Всем хороших дней, тихих ночей. Ваш Ракицкий”, – сказал в видеообращении новичок “моряков”.