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Ракицкий: Мы с Кучером приехали помочь Одессе. Я буду делать все, что от меня нужно
Соавтор победы обратился к болельщикам черно-синих
instagram.com/fcchornomorets
Ярослав Ракицкий уверяет, что будет стараться помочь одесситам сохранить прописку.
"Хочу передать болельщикам "Черноморца" привет. Хочу, чтобы мы вас видели на футбольном поле, потому что мы играли с ЛНЗ – ультрас и фанатов не хватает. Я за себя и Кучера скажу. Мы приехали помочь Одессе, этому прекрасному городу, чтобы их команда осталась в следующем сезоне в УПЛ. Что касается меня, то я буду делать все, что от меня нужно. Всем хороших дней, тихих ночей. Ваш Ракицкий”, – сказал в видеообращении новичок “моряков”.
Ярослав сыграл в последних двух турах 81 минуту, отдал ассист и заработал 2 желтых карточки.
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