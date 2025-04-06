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Ракицкий: Мы с Кучером приехали помочь Одессе. Я буду делать все, что от меня нужно

Премьер-лига

Соавтор победы обратился к болельщикам черно-синих

Ракицкий: Мы с Кучером приехали помочь Одессе. Я буду делать все, что от меня нужно

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Ярослав Ракицкий уверяет, что будет стараться помочь одесситам сохранить прописку.

"Хочу передать болельщикам "Черноморца" привет. Хочу, чтобы мы вас видели на футбольном поле, потому что мы играли с ЛНЗ – ультрас и фанатов не хватает. Я за себя и Кучера скажу. Мы приехали помочь Одессе, этому прекрасному городу, чтобы их команда осталась в следующем сезоне в УПЛ. Что касается меня, то я буду делать все, что от меня нужно. Всем хороших дней, тихих ночей. Ваш Ракицкий”, – сказал в видеообращении новичок “моряков”.

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Ярослав сыграл в последних двух турах 81 минуту, отдал ассист и заработал 2 желтых карточки.

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Ярослав Ракицкий Черноморец (Одесса)
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Источник:
Chernomorets Odessa Fan Page
Опубликовал: Александр Симченко
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