"Дали играть столько, сколько считали нужным": Максимов объяснил, почему Йеде и Ндукве мало играют

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 23-м туре УПЛ.

"Мы проигрывали 0:1, нужно было спасать игру. Еще и остались в меньшинстве. Но терять было нечего. Пошли играть в рискованный футбол, провели замены. Вышли футболисты больше атакующего плана. Надо было отыгрываться – и отыгрались. Но досадный гол в конце...

Что говорил ребятам после игры? А что им сказать? Грустные сидят. Только благодарность, что они старались, отдавались на поле, держались друг за друга. Так бывает в футболе. Трудно, что пропустили на последних минутах. Что-то такое происходит”.