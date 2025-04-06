  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Дали играть столько, сколько считали нужным": Максимов объяснил, почему Йеде и Ндукве мало играют
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Дали играть столько, сколько считали нужным": Максимов объяснил, почему Йеде и Ндукве мало играют

Премьер-лига

В матче с луганским клубом нападающие добавили остроты

"Дали играть столько, сколько считали нужным": Максимов объяснил, почему Йеде и Ндукве мало играют

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 23-м туре УПЛ.

"Мы проигрывали 0:1, нужно было спасать игру. Еще и остались в меньшинстве. Но терять было нечего. Пошли играть в рискованный футбол, провели замены. Вышли футболисты больше атакующего плана. Надо было отыгрываться – и отыгрались. Но досадный гол в конце...

Что говорил ребятам после игры? А что им сказать? Грустные сидят. Только благодарность, что они старались, отдавались на поле, держались друг за друга. Так бывает в футболе. Трудно, что пропустили на последних минутах. Что-то такое происходит”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Предупреждали Скляра, что у него уже есть желтая карточка, чтобы не случилась вторая, не было удаления. В этом моменте я не могу ничего сказать. Антюх уже прокидал мяч. Такое решение было у него. Это надо смотреть, а потом уже разбирать.

Йеде – хороший парень. Но на тренировках не выкладывается по полной. Дали играть столько, сколько сочли нужным. Мы на него рассчитываем – и на следующую игру тоже. Ндукве также выпускаем настолько, насколько игрок готов. Когда другие игроки подсаживаются, он выходит”, – сказал Максимов.

Самсон в 2025 году провел на поле 111 минут в 5 матчах, Денис появлялся во всех шести встречах, но играл максимум 1 тайм.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий: Мы с Кучером приехали помочь Одессе. Я буду делать все, что от меня нужно
yellow-arrow
Шахтер – Верес: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Полесье – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Денис Ндукве Самсон Йеде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Ворскли
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости