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"Дали играть столько, сколько считали нужным": Максимов объяснил, почему Йеде и Ндукве мало играют
В матче с луганским клубом нападающие добавили остроты
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 23-м туре УПЛ.
"Мы проигрывали 0:1, нужно было спасать игру. Еще и остались в меньшинстве. Но терять было нечего. Пошли играть в рискованный футбол, провели замены. Вышли футболисты больше атакующего плана. Надо было отыгрываться – и отыгрались. Но досадный гол в конце...
Что говорил ребятам после игры? А что им сказать? Грустные сидят. Только благодарность, что они старались, отдавались на поле, держались друг за друга. Так бывает в футболе. Трудно, что пропустили на последних минутах. Что-то такое происходит”.
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"Предупреждали Скляра, что у него уже есть желтая карточка, чтобы не случилась вторая, не было удаления. В этом моменте я не могу ничего сказать. Антюх уже прокидал мяч. Такое решение было у него. Это надо смотреть, а потом уже разбирать.
Йеде – хороший парень. Но на тренировках не выкладывается по полной. Дали играть столько, сколько сочли нужным. Мы на него рассчитываем – и на следующую игру тоже. Ндукве также выпускаем настолько, насколько игрок готов. Когда другие игроки подсаживаются, он выходит”, – сказал Максимов.
Самсон в 2025 году провел на поле 111 минут в 5 матчах, Денис появлялся во всех шести встречах, но играл максимум 1 тайм.
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