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Александрия - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 06.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Олександрія
В 13:00 встретятся команды, которые неудачно начали вторую половину украинского чемпионата - "Кривбасс" и открытие этого сезона "Александрия". Подопечные Ротаня продолжают свой удивительный сезон - они опережают на 6 очков "Шахтер". А результаты "Кривбасса" оставляют желать лучшего: за 4 матча команда добыла одну ничью, одну победу и потерпела два поражения.
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Первая встреча этих коллективов в рамках УПЛ завершилась уверенной победой подопечных Руслана Ротаня - со счетом 0:1.
Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в режиме реального времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 23-й тур. 06.04.2025
Александрия. Стадион КСК "Ника".
"Александрия" 13:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция — УПЛ ТВ
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