Александрия - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 13:00 встретятся команды, которые неудачно начали вторую половину украинского чемпионата - "Кривбасс" и открытие этого сезона "Александрия". Подопечные Ротаня продолжают свой удивительный сезон - они опережают на 6 очков "Шахтер". А результаты "Кривбасса" оставляют желать лучшего: за 4 матча команда добыла одну ничью, одну победу и потерпела два поражения.

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Первая встреча этих коллективов в рамках УПЛ завершилась уверенной победой подопечных Руслана Ротаня - со счетом 0:1.

Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в режиме реального времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 23-й тур. 06.04.2025

Александрия. Стадион КСК "Ника".

"Александрия" 13:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция — УПЛ ТВ