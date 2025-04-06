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Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному
Информацию раскрыл спортивный директор Александрии
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о том, какие клубы направили официальные предложения по полузащитнику Ивану Калюжному.
Калюжный был едва ли не одним из хедлайнеров зимнего трансферного окна. Кроме "Плимута", о котором уже известно, кто еще торговал "Супер-Иваном"?
"Плимут" единственным делал официальное предложение на Калюжного.
За этот сезон полузащитник сборной Украины отыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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