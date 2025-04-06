Известно, какой английский клуб направил предложение Калюжному

Спортивный директор Александрии Иван Телько рассказал о том, какие клубы направили официальные предложения по полузащитнику Ивану Калюжному.

Калюжный был едва ли не одним из хедлайнеров зимнего трансферного окна. Кроме "Плимута", о котором уже известно, кто еще торговал "Супер-Иваном"? "Плимут" единственным делал официальное предложение на Калюжного.

За этот сезон полузащитник сборной Украины отыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.