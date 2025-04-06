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Александрия – Кривбасс: стартовые составы на матч

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Александрия – Кривбасс: стартовые составы на матч

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
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В поединке 23 тура чемпионата Украины "Александрия" дома сыграет против "Кривбасса". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок.

  • Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Беззера, Мышнев, Шепелев, Теди Цара – Филлипов.
  • Запасные хозяев: Долгий, Ковалец, Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Джевани, Смирный, Козак, Шостак, Макаренко.
  • "Кривбасс": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Илич, Икэнна Клемент – Кузык, Лунев, Заадерака – Соса.
  • Запасные гостей: Хома, Маханьков, Уилвальд, Баандейра, Юрчец Ян, Вакулко, Ндомбази, Каменский, Аморозо, Гонсалес, Мендоза.

Перед этим матчем "горожане" занимают второе место в турнирной таблице, а "Кривбасс" идет на пятой строчке. У команд 50 и 35 очков соответственно.

Поединок намечен на 13:00. UA-футбол проведет для вас текстовую трансляцию встречи.

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