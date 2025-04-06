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Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Одни киевляне шагают к чемпионству, другие стараются не вылететь
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
23-й тур УПЛ подарит нам дерби Киевщины. "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского примет "Левый Берег", который базируется совсем неподалеку от столицы. Разница в турнирной таблице между командами колоссальная, задачи тоже далеко противоположны. Однако одни показали, что могут ошибаться, а другие, что могут бороться.
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Чемпионат Украины, 23 тур
6 апреля, 15:30. Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)
"Динамо" – "Левый Берег"
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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