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Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Одни киевляне шагают к чемпионству, другие стараются не вылететь

Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

23-й тур УПЛ подарит нам дерби Киевщины. "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского примет "Левый Берег", который базируется совсем неподалеку от столицы. Разница в турнирной таблице между командами колоссальная, задачи тоже далеко противоположны. Однако одни показали, что могут ошибаться, а другие, что могут бороться.

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Чемпионат Украины, 23 тур

6 апреля, 15:30. Стадион имени Валерия Лобановского (Киев)

"Динамо" – "Левый Берег"

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

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Трансляція матчу Динамо - Лівий Берег
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