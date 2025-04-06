  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Смогут ли ровенчане снова помешать "горнякам"?

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" и "Верес" сойдутся в очном противостоянии 23 тура украинского первенства. В первом круге ровенчане дома отобрали очки у дончан – тогда команды сыграли 1:1. Сегодня же "горнякам" терять зачетные пункты нельзя, если они не хотят подтвердить слова уныния от Пушича.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Favbet
1.22
6.40
15.00
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Чемпионат Украины, 23 тур

6 апреля, 18:00. "Арена Левый Берег" (Киевская область)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Шахтар - Верес
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега
yellow-arrow
Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео
Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости