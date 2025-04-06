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Шахтер – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Смогут ли ровенчане снова помешать "горнякам"?
shakhtar.com
"Шахтер" и "Верес" сойдутся в очном противостоянии 23 тура украинского первенства. В первом круге ровенчане дома отобрали очки у дончан – тогда команды сыграли 1:1. Сегодня же "горнякам" терять зачетные пункты нельзя, если они не хотят подтвердить слова уныния от Пушича.
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Чемпионат Украины, 23 тур
6 апреля, 18:00. "Арена Левый Берег" (Киевская область)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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