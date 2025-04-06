Шахтер – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" и "Верес" сойдутся в очном противостоянии 23 тура украинского первенства. В первом круге ровенчане дома отобрали очки у дончан – тогда команды сыграли 1:1. Сегодня же "горнякам" терять зачетные пункты нельзя, если они не хотят подтвердить слова уныния от Пушича.

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Чемпионат Украины, 23 тур

6 апреля, 18:00. "Арена Левый Берег" (Киевская область)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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