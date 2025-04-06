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Футболисты Кривбасса почтили память погибших детей из-за российской атаки на Кривой Рог. ФОТО
Светлая память
Фото - ФК Кривбас
Футболисты "Кривбасса" почтили память погибших детей из-за российской атаки на Кривой Рог.
Игроки криворожской команды вышли на поле с табличками, на которых были написаны имена погибших детей. Момент попал в трансляцию.
Болельщики вывесили плакат с надписью "Кривой Рог. 04.04.2025", на котором также была изображена свеча с гербом Украины. Его показали в эфире во время минуты молчания.
Напомним, что 4 апреля россияне попали ракетой по детской площадке в Кривом Роге. В результате удара баллистической ракеты погибло девять взрослых и девять детей. Самому младшему ребенку было 3 года, самому старшему - 17 лет.
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"Александрия" и "Кривбасс" в первом тайме мячей не забивали.
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