  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Второе киевское дерби в истории. Стартовые составы на матч Динамо и Левого Берега
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Второе киевское дерби в истории. Стартовые составы на матч Динамо и Левого Берега

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Второе киевское дерби в истории. Стартовые составы на матч Динамо и Левого Берега

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

В Киеве в 23-м туре УПЛ встречаются "Динамо" и "Левый Берег".

Александр Шовковский выставил следующих футболистов:

Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Кабаев.

Виталий Первак выпускает в основе таких игроков:

Механив – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Приходько, Банада – Синица, Шастал, Когут.

"Левый Берег" впервые в своей истории сыграет на стадионе "Динамо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 54 балла. "Левый Берег" - 11-й с 22-мя баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега
yellow-arrow
Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео
Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости