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Второе киевское дерби в истории. Стартовые составы на матч Динамо и Левого Берега
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
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В Киеве в 23-м туре УПЛ встречаются "Динамо" и "Левый Берег".
Александр Шовковский выставил следующих футболистов:
Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Кабаев.
Виталий Первак выпускает в основе таких игроков:
Механив – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Приходько, Банада – Синица, Шастал, Когут.
"Левый Берег" впервые в своей истории сыграет на стадионе "Динамо".
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До матча "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 54 балла. "Левый Берег" - 11-й с 22-мя баллами.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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