Второе киевское дерби в истории. Стартовые составы на матч Динамо и Левого Берега

В Киеве в 23-м туре УПЛ встречаются "Динамо" и "Левый Берег".

Александр Шовковский выставил следующих футболистов:

Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Кабаев.

Виталий Первак выпускает в основе таких игроков:

Механив – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Приходько, Банада – Синица, Шастал, Когут.

"Левый Берег" впервые в своей истории сыграет на стадионе "Динамо".

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До матча "Динамо" лидирует в турнирной таблице, набрав 54 балла. "Левый Берег" - 11-й с 22-мя баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.