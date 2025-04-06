  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гол от звездного легионера. Александрия открыла счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол от звездного легионера. Александрия открыла счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

На старте второго тайма

Гол от звездного легионера. Александрия открыла счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО

instagram.com/fcolexandriya

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 23 тура чемпионата Украины “Александрия” играет против “Кривбасса”. На 58-й минуте счет во встрече был открыт.

"Горожане" провели атаку, завершившуюся голом Безерры. После нескольких прострелов мяч отскочил к легионеру, а тот вбил круглого в сетку ворот.

Это второй гол для бразильца в последних четырех матчах. В общей сложности на его счету шесть точных ударов в этом сезоне УПЛ.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега
yellow-arrow
Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео
Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости