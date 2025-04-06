Гол от звездного легионера. Александрия открыла счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО

В поединке 23 тура чемпионата Украины “Александрия” играет против “Кривбасса”. На 58-й минуте счет во встрече был открыт.

"Горожане" провели атаку, завершившуюся голом Безерры. После нескольких прострелов мяч отскочил к легионеру, а тот вбил круглого в сетку ворот.

Это второй гол для бразильца в последних четырех матчах. В общей сложности на его счету шесть точных ударов в этом сезоне УПЛ.

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