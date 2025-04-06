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Гол от звездного легионера. Александрия открыла счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО
На старте второго тайма
instagram.com/fcolexandriya
В поединке 23 тура чемпионата Украины “Александрия” играет против “Кривбасса”. На 58-й минуте счет во встрече был открыт.
"Горожане" провели атаку, завершившуюся голом Безерры. После нескольких прострелов мяч отскочил к легионеру, а тот вбил круглого в сетку ворот.
Это второй гол для бразильца в последних четырех матчах. В общей сложности на его счету шесть точных ударов в этом сезоне УПЛ.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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