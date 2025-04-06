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Заря увеличила свою рекордную победную серию против одного соперника
Полтавцы – лакомый кусок для луганцев
УПЛ
Во вчерашнем матче чемпионата Украины "Ворскла" дома проиграла "Заре" со счетом 1:2.
В общем, для луганцев эта победа стала седьмой подряд в противостояниях с полтавчанами. Как сообщает сайт УПЛ, это рекордный показатель для "Зари" в чемпионате против одного и того же оппонента.
Отметим также, что против Карпат у луганцев действует действующая серия из пяти побед подряд. Следующий матч клубы сыграют в последнем туре текущего чемпионата.
Также для Бартуловича эта победа стала 10-ю в рамках УПЛ во главе разных клубов.
Сейчас "Заря" находится на шестом месте в чемпионате Украины. До четвертой позиции, которая потенциально может дать участие в еврокубках, команде Бартуловича не хватает пяти очков.
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