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Заря увеличила свою рекордную победную серию против одного соперника

Премьер-лига

Полтавцы – лакомый кусок для луганцев

Заря увеличила свою рекордную победную серию против одного соперника

УПЛ

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Во вчерашнем матче чемпионата Украины "Ворскла" дома проиграла "Заре" со счетом 1:2.

Читайте такжеУПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

В общем, для луганцев эта победа стала седьмой подряд в противостояниях с полтавчанами. Как сообщает сайт УПЛ, это рекордный показатель для "Зари" в чемпионате против одного и того же оппонента.

Отметим также, что против Карпат у луганцев действует действующая серия из пяти побед подряд. Следующий матч клубы сыграют в последнем туре текущего чемпионата.

Также для Бартуловича эта победа стала 10-ю в рамках УПЛ во главе разных клубов.

Сейчас "Заря" находится на шестом месте в чемпионате Украины. До четвертой позиции, которая потенциально может дать участие в еврокубках, команде Бартуловича не хватает пяти очков.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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