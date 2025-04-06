УПЛ. Александрия – Кривбасс 1:0. Ротань второй раз в сезоне обыгрывает Вернидуба

Воскресную программу 23-го тура в украинской Премьер-Лиге открывали очным поединком "Александрия" и "Кривбасс".

У "Александрии" не было никаких изменений в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против "Шахтера". У "Кривбасса" в заявке появился Вакулко, еще не игравший после зимней паузы. К травмированному давно Якимцу добавились получившие повреждения Микитишин и Хомченовский. Из-за дисквалификации игру пропускал лучший бомбардир криворожцев Егор Твердохлеб.

Следует отметить и непростые погодные условия, в которых проходил матч. Накануне в Александрии шел мокрый снег с дождем. На первых минутах инициативу захватили гости, которые больше контролировали мяч и атаковали. Две подряд подачи Илича с углового на правом фланге опасности не принесли.

"Александрия" ответила дальним ударом Филиппова, едва долетевшего до Клищука.

После 10-й минуты активности подопечные Вернидуба отдали инициативу "Александрии". Все-таки мешало игрокам довольно тяжелое, влажное поле, не позволяющее продемонстрировать им свои технические навыки.

Моменты начала возникать у ворот Клищука. Калюжный пробил с отскока после подачи с левого фланга, но в ворота явно не попадал. Владимир Шепелев пробивал с линии штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. Потенциально опасную атаку левым флангом разогнала "Александрия", но Филиппов залез в офсайд и все испортил.

У "Кривбасса" потенциально опасный прострел Кузика с правого фланга на угловой перевел Калюжный.

Два падения у обеих штрафных площадок произошли в течение минуты. Сначала Соса упал на грани штрафной хозяев в борьбе с Кампушем, но арбитр показал продолжать матч. Почти сразу же аналогичная ситуация повторилась у ворот "Кривбасса", где Шепелев упал в противостоянии с Конате. Никаких дисциплинарных решений в этот момент тоже не было.

В конце тайма подачу углового с левого фланга Ермаков выбил кулаками на ногу Сосе, но добивание форварда вратарь тоже парировал.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Игра вообще была равна с небольшим преобладанием "Александрии". Обе команды не рисковали и почти ничего опасного у ворот соперников не создали.

На старте второго тайма в контратаку выбегал Илич, но выжать с этого момента хорвата ничего не удалось, ведь прострелил он в никуда. Ермаков сыграл на выходе и прочел передачу с левого фланга на ход Сосе.

Через несколько минут "Александрия" открыла счет. Царя прострелил во вратарскую, Клищук сменил траекторию полета мяча, а Безерра метров с 6 вложил круглого в сетку. 1:0.

После пропущенного гола криворожцы активизировались, но долгое время им ничего не удавалось создавать у чужих ворот. Владели мячом подопечные Вернидуба больше, но без опасных моментов. "Александрию" счет устраивал и они тоже не форсировали развитие событий.

Некоторая активизация команд произошла после 80 минут. Два хороших момента сравнять счет испортил Кузик. Сначала Денис бил из зоны перед штрафной после отскока, но вратарь парировал из-под перекладины. Впоследствии розыгрыш углового с правого фланга Кузык завершил дальним выстрелом мимо левой девятки.

На финальный штурм собраться криворожцы так и не смогли. "Александрия" набрала очередные 3 очка и подобралась на расстояние 1 очка к "Динамо", которое свой матч сыграет позже. "Кривбасс" остался на 5-й позиции с отставанием от "Полесья" в 2 очка.

23-й тур УПЛ

Александрия. "Ника"

"Александрия" - "Кривбасс" 1:0

Голы: Безерра, 58

"Александрия": Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко - Калюжный, Мишнев (Ковалец, 82), Шепелев (Смирный, 88) - Цара (Беляев, 61), Филиппов (Казак, 83), Безерра (Ващенко, 88).

"Кривбасс": Клищук - Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник - Икенна, Илич, Лунев (Мендоса, 66) - Задерака (Аморозо, 67), Соса, Кузик.

Предупреждения: Цара, 56, Кравченко, 79, Калюжный, 84 - Конате, 90+2.