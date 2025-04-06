  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео

Премьер-лига

И комично, и страшно

Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео

instagram.com/fc_liviybereh

Новина українською

"Левый Берег" оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против "Динамо".

На своем канале клуб показал видео, на котором аист в атрибутике "Левого Берега", "тайно" идет через парк, как будто следя за кем-то. Все это сопровождается интригующей музыкой.

В конце концов птица подходит к забору стадиона "Динамо" и вешает наклейку на бетон. Так клуб пригласил болельщиков поддержать их.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Левым Берегом" 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега
yellow-arrow
Дерби Киевской области. Динамо – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Александрия – Кривбасс 1:0. Ротань второй раз в сезоне обыгрывает Вернидуба
Динамо (Киев) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости