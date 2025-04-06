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Левый Берег оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против Динамо. Видео
И комично, и страшно
instagram.com/fc_liviybereh
"Левый Берег" оригинально пригласил болельщиков поддержать команду в матче против "Динамо".
На своем канале клуб показал видео, на котором аист в атрибутике "Левого Берега", "тайно" идет через парк, как будто следя за кем-то. Все это сопровождается интригующей музыкой.
В конце концов птица подходит к забору стадиона "Динамо" и вешает наклейку на бетон. Так клуб пригласил болельщиков поддержать их.
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Напомним, что "Динамо" сыграет с "Левым Берегом" 6 апреля в 15:30 по киевскому времени.
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