  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега

Премьер-лига

Клуб надеется на лучшее

Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан Левого Берега

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан "Левого Берега".

Элла Иванкович во время предматчевого эфира рассказала о травме капитана "Левого Берега" Руслана Дедуха.

После матча с "Александрией" врачи обнаружили у полузащитника растяжение камбаловидной мышцы. Дедух выбыл на 10 дней, но к следующему поединку УПЛ он будет готовиться.

В сегодняшнем матче его заменит Косовский.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Руслан Дедух сыграл 20 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и получил 7 голевых передач.

Напомним, что "Левый Берег" играет с "Динамо". Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Погоня. Шахтер - Верес. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
С Элиасом в основе. Шахтер и Верес объявили стартовые составы на матч
yellow-arrow
После перерыва. Динамо удваивает счет. Видео гола
Левый берег (Киев) Руслан Дедух
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости