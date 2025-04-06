Журналистка УПЛ ТВ рассказала, на сколько выбыл капитан "Левого Берега".

Элла Иванкович во время предматчевого эфира рассказала о травме капитана "Левого Берега" Руслана Дедуха.

После матча с "Александрией" врачи обнаружили у полузащитника растяжение камбаловидной мышцы. Дедух выбыл на 10 дней, но к следующему поединку УПЛ он будет готовиться.

В сегодняшнем матче его заменит Косовский.

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Руслан Дедух сыграл 20 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и получил 7 голевых передач.

Напомним, что "Левый Берег" играет с "Динамо". Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.