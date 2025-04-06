УПЛ. Динамо - Левый Берег 2:0. Так же буднично, как и в первом круге

VBET Лига. 23-й тур

6 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Динамо" - "Левый Берег" 2:0

Голы: Ярмоленко 44, Шапаренко 47

"Динамо": Нещерет - Караваев (Лучкевич 87), Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко (Пихаленок 75), Буяльский (Рубчинский 83) - Ярмоленко, Кабаев (Волошин 76), Ванат (Герреро 83)

"Левый Берег": Механив – Соколов, Якимов, Семенов (Астахов 85), Шаповал – Банада, Косовский (Диего 85) – Синица (Войцеховский 67), Приходько (Галас 67), Н. Когут (Ризнык 46) - Шастал



Предупреждения: Семенов 55, Приходько 59, Ризнык 64

Незадолго до начала столичного дерби стало известно, что свой матч у "Кривбасса" выиграл пока что главный конкурент "Динамо" в борьбе за чемпионство - "Александрия". Этот факт наверняка должен был придать дополнительной мотивации хозяевам поля.

Активнее поединок, в то же время, начал "Левый Берег". Правда, в попытках ошарашить динамовцев на первых минутах "аисты" сами чуть не пропустили на контратаке. Шапаренко без сопротивления пробежал половину поля, вышел один на один, но не сумел черпачком перекинуть голкипера.





Вскоре "Динамо" сумело завладеть существенной инициативой, но раз за разом подопечные Первака успешно отражали позиционные атаки соперника. К тому же, в передачах "бело-синих" было достаточно много брака.

Тем не менее, сохранить ворота в сохранности "Левому Берегу" до окончания первого тайма не удалось. Шапаренко нашел в штрафной Буяльского, тот навесил на Ваната, Владислав скинул головой назад набегающему Ярмоленко, и Андрей точно ударил под штангу.





Не успели "аисты" войти в игру после перерыва, как счет удвоился. Ванат вывел на ударную позицию Кабаева, тот попал в штангу, но тут как тут на добивание подоспел Шапаренко, который кое-как затолкал мяч в ворота.

На 57-й минуте Ванат мог наконец забить и сам, но с выгодного положения пробил мимо. В сегодняшней встрече у Владислава больше получалось комбинировать.

Несмотря на комфортное преимущество, с заменами Шовковский тянул аж до 75-й минуты. Добавить активности резервисты никакой не смогли, и игра доигрывалась в весьма спокойном темпе.

Стоит отметить, что так и не вышел на поле Бражко. Последнюю пятую замену наставник "бело-синих" использовал, чтобы дать возможность дебютировать за основную команду правому латералю Лучкевичу.

Таким образом, "Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в 4 очка от "Александрии" за 7 туров до окончания чемпионата. "Левый Берег", в свою очередь, лишь на одно очко опережает находящихся в зоне стыковых матчей "Ворсклу" и "Оболонью", но имеет по сравнению с ними еще одну встречу в запасе.