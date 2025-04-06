Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаг на встречу Динамо. Александрия – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
"Горожане" продолжают преследовать киевлян
Фото: ФК Олександрія
В матче 23 тура чемпионата Украины “Александрия” встречалась с “Кривбассом”. Единственный гол во встрече забил бразильский легионер "горожан" Безерра на старте второго тайма.
Три очка уменьшили отрыв "Александрии" от "Динамо" до одного зачетного пункта, но сейчас "Динамо" еще играет матч против "Левого Берега". Следующую встречу "горожане" проведут 12 апреля против "Руха".
"Кривбасс" продолжает идти на пятом месте в турнирной таблице. Это было его третье поражение в пяти матчах весенней части чемпионата.
УПЛ, 23 тур
"Александрия" – "Кривбасс" 1:0
Гол: Безерра 58
Популярное сейчас
- "Стол был полностью заполнен пачками с деньгами": Григорчук вспомнил самого щедрого президента клуба
- Бущан – о выступлении киевлян в ЛЕ: 5 лет назад половина этого Динамо была бы в команде или нет?
- Чемпионство ПСЖ, фиаско Реала, первая победа Кучера в Черноморце, Заря дожала Ворсклу, поражение Цыганкова, ничьи Забарного, Миколенко и Зинченко в АПЛ. Главные новости за 5 апреля
- Верховный Суд не разрешил компаниям братьев-Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 млн
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио