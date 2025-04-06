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Шаг на встречу Динамо. Александрия – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига

"Горожане" продолжают преследовать киевлян

Шаг на встречу Динамо. Александрия – Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
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В матче 23 тура чемпионата Украины “Александрия” встречалась с “Кривбассом”. Единственный гол во встрече забил бразильский легионер "горожан" Безерра на старте второго тайма.

Три очка уменьшили отрыв "Александрии" от "Динамо" до одного зачетного пункта, но сейчас "Динамо" еще играет матч против "Левого Берега". Следующую встречу "горожане" проведут 12 апреля против "Руха".

"Кривбасс" продолжает идти на пятом месте в турнирной таблице. Это было его третье поражение в пяти матчах весенней части чемпионата.

УПЛ, 23 тур

"Александрия" – "Кривбасс" 1:0

Гол: Безерра 58

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