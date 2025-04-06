Болельщики "Динамо" поддержали Кривой Рог перед матчем с "Левым Берегом".

На стадионе во время минуты молчания, болельщики хозяев держали таблички с поддержкой городу, пострадавшему от российской агрессии.

"Кривой Рог – Киев с вами", - такой текст держали болельщики.

К слову, ранее поддержали Кривой Рог футболисты "Кривбасса". Игроки держали таблички с именами погибших детей.

Напомним, что из-за российского удара по детской площадке в Кривом Роге погибло 9 детей и 9 взрослых. Самому младшему ребёнку было 3 года, старшему – 17 лет.