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Болельщики Динамо поддержали Кривой Рог перед матчем с Левым Берегом

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Болельщики Динамо поддержали Кривой Рог перед матчем с Левым Берегом

Фото - Аліна Єрофеєва

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Болельщики "Динамо" поддержали Кривой Рог перед матчем с "Левым Берегом".

На стадионе во время минуты молчания, болельщики хозяев держали таблички с поддержкой городу, пострадавшему от российской агрессии.

"Кривой Рог – Киев с вами", - такой текст держали болельщики.

Болельщики Динамо поддержали Кривой Рог перед матчем с Левым Берегом - изображение 1

К слову, ранее поддержали Кривой Рог футболисты "Кривбасса". Игроки держали таблички с именами погибших детей.

Напомним, что из-за российского удара по детской площадке в Кривом Роге погибло 9 детей и 9 взрослых. Самому младшему ребёнку было 3 года, старшему – 17 лет.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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