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Победа над Кривбассом стала для Александрии юбилейной в УПЛ

Премьер-лига

Также выросла беспроигрышная серия

Победа над Кривбассом стала для Александрии юбилейной в УПЛ

Фото: ФК Олександрія

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В матче 23 тура УПЛ "Александрия" дома принимала "Кривбасс". Подопечные Ротаня выиграли со счётом 1:0.

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Для "горожан" эта победа стала 80 домашней в рамках чемпионата Украины. Кроме этого "Александрия" увеличила свою беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей (13 побед, две ничьи).

Также для Руслана Ротаня этот матч стал 70 во главе "горожан" в чемпионате Украины. На его счету 28 побед, 25 ничьих и 17 поражений. Он дебютировал на тренерском мостике 27 февраля 2023 года.

В настоящее время "Александрия" продолжает идти на втором месте. Команда уступает "Динамо" одним зачетным пунктом, но у киевлян сегодня еще игра против "Левого Берега".

Следующий поединок "горожане" проведут 12 апреля во Львове против "Руха".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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