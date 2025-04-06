Победа над Кривбассом стала для Александрии юбилейной в УПЛ

В матче 23 тура УПЛ "Александрия" дома принимала "Кривбасс". Подопечные Ротаня выиграли со счётом 1:0.

Для "горожан" эта победа стала 80 домашней в рамках чемпионата Украины. Кроме этого "Александрия" увеличила свою беспроигрышную серию в УПЛ до 15 матчей (13 побед, две ничьи).

Также для Руслана Ротаня этот матч стал 70 во главе "горожан" в чемпионате Украины. На его счету 28 побед, 25 ничьих и 17 поражений. Он дебютировал на тренерском мостике 27 февраля 2023 года.

В настоящее время "Александрия" продолжает идти на втором месте. Команда уступает "Динамо" одним зачетным пунктом, но у киевлян сегодня еще игра против "Левого Берега".

Следующий поединок "горожане" проведут 12 апреля во Львове против "Руха".