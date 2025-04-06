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Легенда не устает забивать. Динамо открывает счет перед перерывом. Видео гола

Премьер-лига

Четвертый гол полузащитника

Легенда не устает забивать. Динамо открывает счет перед перерывом. Видео гола

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" открыло счет перед перерывом.

Шапаренко на фланге нашел Буяльского и отдал ему мяч. Полузащитник сбросил мяч на Ваната.

Игрок увидел Ярмоленко, и сбросил на него мяч головой. 7-й номер «Динамо» забил гол.

Видео гола:

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Это четвертый гол полузащитника за "Динамо".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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