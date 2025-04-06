Кучер: В Одессу команды должны приезжать с уважением

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер ответил на вопросы журналистов после матча с "ЛНЗ" (1:0) в 23-м туре Украинской Премьер-лиги.

- Многих поразила игра голкипера Чиджоке Аниагбосо. Вы не жалеете, что не сделали выбор в его пользу в прошлом туре?

- Жалеть некогда, мы смотрим вперед. У нас есть четыре голкипера, которые конкурируют между собой. Мы наблюдаем за ними на тренировках, и кто будет лучшим - тот и будет стоять в основе.

- Насколько серьезная травма у Шпорна?

- Сейчас трудно сказать. Он пройдет медосмотр, сделают МРТ. Есть подозрение, что он может пропустить остаток сезона.

- Вы видите прогресс в команде после того, как возглавили ее? И готов ли "Черноморец" забирать очки у грандов?

- Мы придерживаемся такой философии: если играем дома, то для нас не должно быть авторитетов. В Одессу команды должны приезжать с уважением, потому что мы здесь никому очков не будем дарить.

- Что стало залогом успешной игры сегодня?

- Как уже говорил - командная игра. Хорошо, что победили 1:0. Могли забить больше, но могли и пропустить.

- Следующая игра с "Оболонью". Насколько она судьбоносная для команды?

- Для нас все матчи судьбоносные. Есть еще 5-6 команд, которые борются за выживание. Поэтому нужно играть в футбол и правильно выбирать тех игроков, которые готовы.

- Ракицкий сыграл на результат, отдал голевую передачу. Насколько важно его присутствие в команде?

- Мы с Ярославом давно знакомы. Он помогает не только на поле, но и в коллективе. Конечно, такой футболист играет важную роль как лидер и помощник.