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После перерыва. Динамо удваивает счет. Видео гола

Премьер-лига

Первый гол полузащитника

После перерыва. Динамо удваивает счет. Видео гола

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

"Динамо" забивает в начале второго тайма.

Хозяева пошли в атаку, Буяльский отдал передачу на Кабаева. Футболист попал в штангу. Мяч добрался до Шапаренко, который забил гол.

Несмотря на то, что защита "Левого Берега" пыталась помешать этому.

Видео гола:

Это первый гол Шапаренко в сезоне.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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