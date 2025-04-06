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После перерыва. Динамо удваивает счет. Видео гола
Первый гол полузащитника
Фото медіацентру ФК "Рух"
"Динамо" забивает в начале второго тайма.
Хозяева пошли в атаку, Буяльский отдал передачу на Кабаева. Футболист попал в штангу. Мяч добрался до Шапаренко, который забил гол.
Несмотря на то, что защита "Левого Берега" пыталась помешать этому.
Видео гола:
Это первый гол Шапаренко в сезоне.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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