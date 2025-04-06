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С Элиасом в основе. Шахтер и Верес объявили стартовые составы на матч

Премьер-лига

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С Элиасом в основе. Шахтер и Верес объявили стартовые составы на матч

shakhtar.com

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В матче 23-го тура УПЛ сыграют "Шахтер" и "Верес". Встреча состоится в Киеве, на арене "Левый Берег". Начало - в 18:00.

Команды уже объявили стартовые составы на матч. Серьезных перестановок нет, однако присутствуют точечные изменения.

Стартовый состав "Шахтера": Ризник Дмитрий, Марлон, Судаков Георгий, Кевин, Азаров Иракли, В. Тобиас, Грам Алаа, Кауан Элиас, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Алиссон

Запасные: Фесюн Кирилл, Л. Траоре, Бондарь Валерий, Эгиналду, Швед Марьян, Педро Энрике, Глущенко Антон, Назарина Егор, Педриньо, Невертон, Фарина Марьян

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Протасевич Михаил, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Луан, Дахновский Виталий, Степанюк Руслан (К), Гайдучик Николай

Запасные: Когут Богдан, Чечер Даниил, Балаба Назар, Смиян Максим, Куция Гиорги, Кучеров Валерий, Баран Ростислав, Годя Дмитрий, Лепский Орест, Выдрич Антон, Венделл

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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