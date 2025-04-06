Как Ротань переиграл Вернидуба. Анализ матча Александрия - Кривбасс 1:0

Команды начали матч на фоне резкого похолодания, которое "обрушилось" на Украину в эти выходные, и снега с небольшим дождем накануне матча на стадионе КСК "Ника" в Александрии.

Зачин матча прошел под аккомпанемент атак “Кривбасса”, который попытался застать своего соперника врасплох или просто хотели “согреться”. Кто знает, но футболисты обеих команд соответствующими жестами много раз наглядно демонстрировали, что прохладный ветер действительно выступает четвертым игроком в матче, третьим же был газон, который сразу начал "вмешиваться" в игру, и в течение первых минут игроки с обеих сторон часто "теряли" мяч или отдавали некачественные передачи низом. О верховых передачах речь вообще идти не могла, потому что игровой снаряд сразу набрался воды, что делало невозможным качественные навесные передачи. Именно поэтому "Александрия" свои стандартные положения, возникавшие на половине поля криворожцев, пыталась разыгрывать позиционно, низом. Сразу бросилось в глаза образование дуэли на правом фланге атаки "горожан" и левом защитном соответственно красно-белых, где пару составили Дибанго - Безерра. Далее, на протяжении всей игры Дибанго не даст себя обыграть или "пробросить" на скорости, однако игрок "Александрии" Хуан Альвина Безерра заработает на себе много фолов и в результате противостояния забьет единственный и победный во встрече мяч в результате короткого розыгрыша партнеров в штрафной площадке и прострела вдоль линии ворот; тот опередит в игровом моменте именно своего камерунского визави, но это уже события второго тайма.

Возвращаясь к первому тайму, команды по-разному строили свои позиционные атаки: желто-черные выходили из-за высокого билд-апа, привлекая к игре своего голкипера Георгия Ермакова, который располагался почти во второй зоне на линии центральных защитников. Но вряд ли этот метод выхода из обороны александрийцев в этой игре можно назвать активным, чаще это было держание мяча вратарем и последующий вынос “кожаного” на вторую половину поля. Дошло даже до того, что на 44-й минуте время как будто остановилось, и Ермаков простоял секунд 20, не двигаясь, но держа мяч у ноги.

У “Кривбасса” тактические решения были более интересными и неординарными. Когда команда позиционно атаковала, то правый защитник Понєдєльнік часто шел в центр поля, а на его позицию “садился” опорник Хрвое Илич. В нападении вообще было впечатление, что игроки расставлены не по позициям, а ситуативно и по эпизодам, в которых тому или иному игроку будет удобно находиться на определенном клочке игровой площадки. Кузык менялся флангами с Задеракой, а последний неоднократно шел играть под нападающего Даниэля Сосу, заставляя играть слева от Максима Лунева. Кажется, сегодня каждый из этих троих, так или иначе, поиграл на всех позициях в нападении.

Подопечные Руслана Петровича Ротаня, играя без мяча, фактически играли в 4-4-2, где к единственному центрфорварду Филиппову присоединялся Мышнев, а вингеры садились в образовавшуюся по ходу пару Калюжный — Шепелев в центре поля.

Второй тайм, хоть и при нулях на табло, не сильно побуждал команды к атакующим действиям, но впоследствии "фортуна улыбнулась" желто-черным, установившим преимущество в счете. Ну и дальше настал привычный сценарий для многих игр в этом сезоне команды хозяев: они начали удерживать счет и больше думать о собственных защитных действиях. Контролируя игру, коллектив Руслана Петровича пытался минимизировать опасные моменты у собственных ворот и, по возможности, дольше держать мяч. Центральные защитники “Кривбасса” действовали агрессивно в отборе, и четко можно было заметить, как Бакари Конате сопровождал Александра Филиппова, играя с тем персонально весь матч, а левый ЦЗ Романчук эпизодически шел выше на мяч или на того, кто с ним находился.

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Так команды и провели второй тайм, обмениваясь обоюдным контролем и ответным прессингом, в попытках создать что-то острое и похожее на опасный момент. Под конец игры тренерский штаб хозяев сделал замены: Мишнев, навязывавший замечательную борьбу и давивший на центральных защитников красно-белых, значительно превосходивших Дмитрия в росте, покинул границы поля вместе с Филипповым; позже поле покинули Безерра и Шепелев. Концовку матча команда провела без номинального форварда, но там "цепляться" за свою возможность вышли Ковалец с Козаком, а позже и Смирный.

"Александрия" побеждает криворожский "Кривбасс" и продолжает свое победное шествие в чемпионате, а этот матч стал четвертым подряд, в котором желто-черные одержали победу. Юрий Вернидуб продолжает быть нестабильным со своей командой и чередует победы и поражения.

Далее, у "горожан" будет вояж из пяти матчей на выезде, а Дибанго и компанию ждет доигрывание второго тайма с донецким "Шахтером" и календарная игра с "Динамо" в Кривом Роге.