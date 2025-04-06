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Спустя месяц после перехода. Неожиданный зимний новичок дебютировал за Динамо

Премьер-лига
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С почином

Спустя месяц после перехода. Неожиданный зимний новичок дебютировал за Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник Валерий Лучкевич дебютировал за "Динамо".

На 88-й минуте в матче против "Левого Берега" Лучкевич заменил Караваева и впервые вышел в бело-синей футболке.

Валерий Лучкевич присоединился к "Динамо" 6 марта 2025 года свободным агентом. Последним клубом защитника был "Колос".

Примечательно, что в этом сезоне защитник уже играл в Премьер-Лиге. За "Колос" он сыграл 3 матча.

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Напомним, что "Динамо" обыграло "Левый Берег" со счетом 2:0.

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Динамо (Киев) Валерий Лучкевич Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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