Спустя месяц после перехода. Неожиданный зимний новичок дебютировал за Динамо

Защитник Валерий Лучкевич дебютировал за "Динамо".

На 88-й минуте в матче против "Левого Берега" Лучкевич заменил Караваева и впервые вышел в бело-синей футболке.

Валерий Лучкевич присоединился к "Динамо" 6 марта 2025 года свободным агентом. Последним клубом защитника был "Колос".

Примечательно, что в этом сезоне защитник уже играл в Премьер-Лиге. За "Колос" он сыграл 3 матча.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Динамо" обыграло "Левый Берег" со счетом 2:0.