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Спустя месяц после перехода. Неожиданный зимний новичок дебютировал за Динамо
С почином
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник Валерий Лучкевич дебютировал за "Динамо".
На 88-й минуте в матче против "Левого Берега" Лучкевич заменил Караваева и впервые вышел в бело-синей футболке.
Валерий Лучкевич присоединился к "Динамо" 6 марта 2025 года свободным агентом. Последним клубом защитника был "Колос".
Примечательно, что в этом сезоне защитник уже играл в Премьер-Лиге. За "Колос" он сыграл 3 матча.
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Напомним, что "Динамо" обыграло "Левый Берег" со счетом 2:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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