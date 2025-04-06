"У меня никакой короны на голове нет". Ярмоленко объяснил резонансный диалог с юным болельщиком

Капитан "Динамо"Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ объяснил, что именно имел в виду в вирусном видео.

Так игрок хотел научить молодое поколение уважать старших.

"Очень много людей мне за эти три дня написало в Instagram. Считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей. Независимо от статуса, независимо от финансового положения, наши дети должны уважать старших.

Только это я имел в виду. У меня никакой короны на голове нет, ребенка я ни в коем случае не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим надо относиться с уважением", - сказал капитан.