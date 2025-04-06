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"У меня никакой короны на голове нет". Ярмоленко объяснил резонансный диалог с юным болельщиком
Поставил все точки над "і"
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Динамо"Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ объяснил, что именно имел в виду в вирусном видео.
Так игрок хотел научить молодое поколение уважать старших.
"Очень много людей мне за эти три дня написало в Instagram. Считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей. Независимо от статуса, независимо от финансового положения, наши дети должны уважать старших.
Только это я имел в виду. У меня никакой короны на голове нет, ребенка я ни в коем случае не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим надо относиться с уважением", - сказал капитан.
Напомним, что Ярмоленко забил первый гол "Динамо" в матче против "Левого Берега".
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