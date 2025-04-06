  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "У меня никакой короны на голове нет". Ярмоленко объяснил резонансный диалог с юным болельщиком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У меня никакой короны на голове нет". Ярмоленко объяснил резонансный диалог с юным болельщиком

Премьер-лига
Обновлено

Поставил все точки над "і"

"У меня никакой короны на голове нет". Ярмоленко объяснил резонансный диалог с юным болельщиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Динамо"Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ объяснил, что именно имел в виду в вирусном видео.

Так игрок хотел научить молодое поколение уважать старших.

"Очень много людей мне за эти три дня написало в Instagram. Считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей. Независимо от статуса, независимо от финансового положения, наши дети должны уважать старших.

Только это я имел в виду. У меня никакой короны на голове нет, ребенка я ни в коем случае не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим надо относиться с уважением", - сказал капитан.

Читайте такжеНе "Ярмола". Андрей Николаевич Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО

Напомним, что Ярмоленко забил первый гол "Динамо" в матче против "Левого Берега".

По теме
yellow-arrow
Андрей Ярмоленко рассказал о голе и праздновании: О пенсии - вы все узнаете
yellow-arrow
Шахтер – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Спустя месяц после перехода. Неожиданный зимний новичок дебютировал за Динамо
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости