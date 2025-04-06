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Андрей Ярмоленко рассказал о голе и праздновании: О пенсии - вы все узнаете
С юмором
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о голе и праздновании.
Полузащитник прокомментировал гол и свое празднование
"Виталий Буяльский хорошую передачу отдал на Влада Ваната, он хорошо сбросил и мне оставалось только использовать эту возможность. Бил с 11 метров. Такое надо забивать.
О праздновании: о пенсии - вы все узнаете. Я выйду и объявлю. Просто, шучу над молодыми. Людям кажется, что как дед выгляжу. Праздновал с юмором, как будто все в порядке.", - сказал Ярмоленко
Капитан рассказал о важности голов.
"Когда команда плотно защищается - трудно создавать моменты. Их может быть немного и их надо использовать. Потом команда раскрывается, становится легче. Хорошо. Что забили второй быстрый мяч", - сказал Ярмоленко.
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Футболист с юмором ответил на вопрос, что они обсуждают с Александром Караваевым
"Политику, куда надо вкладываться, в какой бизнес. Игру, конечно обсуждаем, моменты. Он подсказывает где мне лучше сыграть, я ему. Работаем на одну цель. Наша задача - побеждать. Играем вместе, понимаем друг друга", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что "Динамо" обыграло "Левый Берег" со счетом 2:0.
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