Андрей Ярмоленко рассказал о голе и праздновании: О пенсии - вы все узнаете

Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о голе и праздновании.

Полузащитник прокомментировал гол и свое празднование

"Виталий Буяльский хорошую передачу отдал на Влада Ваната, он хорошо сбросил и мне оставалось только использовать эту возможность. Бил с 11 метров. Такое надо забивать.

О праздновании: о пенсии - вы все узнаете. Я выйду и объявлю. Просто, шучу над молодыми. Людям кажется, что как дед выгляжу. Праздновал с юмором, как будто все в порядке.", - сказал Ярмоленко