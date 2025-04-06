Полесье – Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и заявляют о еврокубковых амбициях. Если "Полесье" уже выступало и в Лиге конференций прошлого сезона и является реальным претендентом выступать там по итогам текущего сезона, то львовяне о еврокубках говорят исключительно в контексте ближайшей перспективы.

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Поединок двадцать третьего тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Карпаты" состоится в понедельник, 7 апреля 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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