УПЛ. Шахтер - Верес 3:0. Не без нервов, но и не в полную силу

Обе команды подходили к этому матчу после физически энергозатратных кубковых противостояний. При этом "горняки" на позитивной ноте, а "волки" - после фиаско. Тем не менее, и Пушич, и Шандрук не прибегали к фундаментальным ротациям в своих составах, по сравнению с поединками на неделе. Лишь несколько точечных замен с обеих сторон. Как-никак обоим нужны очки прежде всего в чемпионате, поэтому и должна играть была основа. Тем более "Динамо" и "Александрия" свои воскресные матчи выиграли, поэтому отступать "Шахтеру" было просто некуда.

Интересно, что активнее эту встречу начали именно гости. Уже на первых минутах герой матча УПЛ с "Полесьем" Степанюк мог дважды побеспокоить Ризныка, однако не хватило точности в завершающей стадии.

Ровенчане в начале встречи в прямом смысле зажимали дончан. Классно с линии штрафной зоны также приложился Гайдучик. В свою очередь у подопечных боснийского специалиста в это время трудновато было с конструктивом впереди. В основном "горняки" атаковали через фланги, используя забросы. Со стороны "Шахтера" обострять пытались Кевин и Судаков.

С течением времени номинальные хозяева перехватили инициативу и отодвинули игру к чужим воротам. Убийственную возможность, чтобы размочить счет во встрече имел Бондаренко. Вышеупомянутый Судаков вывел Артема на свидание один на один с Кожухаром, но тот с нерабочей правой пробил мимо.

Тем не менее, ровенчане и не думали закрываться на своей половине, а грамотно переключали темп встречи. В частности, на выходе вратаря хотел подловить Харатин - безуспешно. Также голову Дахновского классно нашел Луан - мяч прошел ощутимо выше ворот. На что со стороны дончан ответил ударом прямо в голкипера Элиас.

В целом же, "Шахтер" в своем традиционном стиле больше контролировал мяч и пытался комбинировать. Впрочем, "Верес" не растворился на фоне более статусного оппонента и создавал проблемы "горнякам", хотя и до ударов в створ так и не дошло.

Под занавес первых 45 минут на "Арене Левого Берега" пролетел весенний снежок, что безусловно "размочило" поле и в дальнейшем внесло определенные коррективы в характер игры.

Если в первую половину динамичнее вошли "волки", то вторую активнее начали именно "горняки". Из-за пределов штрафной зоны классно пристреливался Кевин. Силы и концентрация начали по-немногу покидать ровенчан. Из-за чего за спинами футболистов "Вереса" стало возникать больше свободных зон. Ну а футболисты донецкой команды наоборот наращивали темп и успешно воспользовались этим. "Горняки" быстро разыграли аут, Бондренко внешней стороной стопы продолжил в центр, а Кевин после рикошета от защитника гостей прошил стража ворот "Вереса". Заметно было, как спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна на трибунах выдохнул с некоторым облегчением.

Ровенчане не стушевались и довольно быстро могли отыграться и установить паритет на табло. Один капитан пробил, голова другого спасла ворота. Речь, конечно, об очной дуэли Степанюка и Матвиенко.

После пропущенного мяча игроки народного клуба снова активизировались. Уже футболисты в оранжевых джерси вынуждены были садиться глубже. "Верес" пытался атаковать широко, растягивая оборонительные ряды дончан. В частности, этой задачей занимался Луан. Доходить до вражеской штрафной площадки "волкам" удавалось, однако дальше они натыкались на плотный низкий блок "Шахтера".

Впрочем, именно смещение акцента с атаки на оборону от "горняков", откровенно говоря, разочаровывало. Прагматизм прагматизмом, но вообще не "по-чемпионски" это как-то. Это не нравилось также наставнику "Шахтера". Пушич заметно нервничал в тренерской зоне и энергично раздавал наставления своим подопечным в концовке. Потому что ни для кого не будет секретом, что преимущество в один мяч чрезвычайно хрупкое. Особенно, против такого неуступчивого "Вереса". Спойлер: как покажет концовка встречи, "Шахтер" что-то знал и делал все по плану.

Желание у ровенчан еще было, но баланс сил и вдохновения на какие-то креативные идеи уже иссяк... Действующий чемпион методично довел эту встречу до логического окончания. Гости сумели эпизодами пощекотать нервы своим визави, однако в то же время создавалось четкое впечатление, что "горняки" вообще не выкладывались на полную. Подопечные Олега Шандрука имели шансы, чтобы отобрать очки у "Шахтера", но все решили мелкие детали. Банально более высокий класс.

Более того, в конце основного времени дончане еще раз включились в игру и удвоили преимущество. Тобиас прорвался по правому флангу, прострелил в центр на Судакова. У 10-го номера хозяев было время не то, чтобы принять и обработать мяч, а чтобы и насладиться чашечкой кофе, хех. Игра была окончательно закрыта. А через две минуты счет до разгромного вообще довел вышедший на замену Траоре. Абсолютно аналогичная атака и дубль из ассистов для Винисиуса Тобиаса.

Пушич следует примеру конкурентов и продолжает погоню за Шовковским и Ротанем в турнирной таблице. Ну а команда Шандрука теряет одну позицию и сейчас располагается на 8-м месте. Футболистов "Вереса" однозначно не за что упрекнуть - ключевую роль в итоговом результате сыграло индивидуальное мастерство их оппонентов.

23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 6-е апреля

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Голы: Кевин 59, Судаков 87, Траоре 90

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус Тобиас - Марлон - Кевин (Траоре 80), Судаков, Бондаренко (Назарина 80), Алиссон (Педриньо 46) - Кауан Элиас (Эгиналду 64).

Запасные: Фесюн, Бондарь, Педро Энрике, Фарина, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Верес": Кожухарь - Шевечнко (Венделл 89), Вовченко, Гончаренко, Протасевич - Харатин (Годя 71), Клец - Дахновский (Кучеров 71), Луан - Гайдучик (Выдрич 81), Степанюк.

Запасные: Когут, Чечер, Балаба, Смиян, Куция, Кучеров, Баран, Годя, Лепский, Выдрич, Венделл.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Предупреждения: Клец 53, Гончаренко 78.

Арбитр: Шурман Денис.