  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Шовковский: Матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Шовковский: Матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто

Премьер-лига

Комментарий главного тренера

Александр Шовковский: Матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал матч против "Левого Берега".

Наставник поделился ощущениями от матча. Он похвалил соперника и рассказал о плане на игру.

"Во-первых, хочу сказать, что команда "Левый Берег" за последние шесть матчей одержала четыре победы и дважды проиграла. Показывала очень дисциплинированную и организованную игру. Прекрасно понимали, что именно такая игра будет и в нашем матче.

Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность.

Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было лишь эффективнее распорядиться мячом", - сказал Шовковский.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Тренер отметил, что матчи в конце сезона сложные.

"В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто - и "Реалу", и "Барселоне", что можно было увидеть по вчерашним поединкам.

Я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков", - сказал наставник.

Напомним, что "Динамо" победило "Левый Берег" со счётом 2:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, набрав 57 баллов.

По теме
yellow-arrow
В матче УПЛ против Шахтёра дебютировал 17-летний воспитанник академии Вереса
yellow-arrow
Все вопросы сняты. Шахтёр в матче против Вереса оформился ещё одним быстрым голом. Видео гола
yellow-arrow
Впервые за 4 матча. Шахтер удваивает счет в матче против Вереса. Видео гола
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости