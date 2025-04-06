Александр Шовковский: Матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто

Тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал матч против "Левого Берега".

Наставник поделился ощущениями от матча. Он похвалил соперника и рассказал о плане на игру.

"Во-первых, хочу сказать, что команда "Левый Берег" за последние шесть матчей одержала четыре победы и дважды проиграла. Показывала очень дисциплинированную и организованную игру. Прекрасно понимали, что именно такая игра будет и в нашем матче.

Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность.

Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было лишь эффективнее распорядиться мячом", - сказал Шовковский.