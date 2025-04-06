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Александр Шовковский: Матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто
Комментарий главного тренера
Фото: ФК Динамо Київ
Тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал матч против "Левого Берега".
Наставник поделился ощущениями от матча. Он похвалил соперника и рассказал о плане на игру.
"Во-первых, хочу сказать, что команда "Левый Берег" за последние шесть матчей одержала четыре победы и дважды проиграла. Показывала очень дисциплинированную и организованную игру. Прекрасно понимали, что именно такая игра будет и в нашем матче.
Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность.
Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было лишь эффективнее распорядиться мячом", - сказал Шовковский.
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Тренер отметил, что матчи в конце сезона сложные.
"В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто - и "Реалу", и "Барселоне", что можно было увидеть по вчерашним поединкам.
Я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков", - сказал наставник.
Напомним, что "Динамо" победило "Левый Берег" со счётом 2:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, набрав 57 баллов.
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