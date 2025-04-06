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В середине второго тайма. Шахтер открыл счет в матче против Вереса. Видео
Третий мяч
shakhtar.com
"Шахтер" открыл счет в матче против "Вереса".
Мяч вышел за пределы поля. Винисиус Тобиас бросил снаряд на Судакова. Полузащитник отдал мяч на Бондаренко.
Игрок нашел Кевина и сделал передачу в свободную зону. Кевин забил красивый гол.
Видео гола:
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К слову, это третий гол бразильца за Шахтер.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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