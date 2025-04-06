Валидольная игра. Дрышлюк прокомментировал матч против Ворсклы

Полузащитник "Зари" Кирилл Дрышлюк поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" (2:1) в 23-м туре УПЛ.

- Конечно, положительно то, что победили, все очень довольны. Конечно, немножко валидольная игра для наших болельщиков, но, считаю, проявили характер и закономерно победили.

- После того, как мы забили, было удаление у соперника, и мы где-то 15-20 минут приходили в себя. С чем это связано, по твоему мнению? Что не удавалось наладить, когда мы уже начали играть в большинстве?

- Я считаю, что ребята все немножко расслабились и подумали, что мы победили, что это для нас победная игра. Считаю, что мы должны были играть немножко проще. Но результат остается, а игра забывается. Все довольны, что мы победили - это самое важное.

- Какие эмоции были в раздевалке и вообще какие эмоции сейчас у тебя и команды?

- Сейчас нам дали 2 выходных. В раздевалке положительно все. Сейчас немножко отдохнем, потом уже разберем после выходных нашу игру и будем готовиться к следующим матчам.