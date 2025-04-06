"Это не предвзятость, а…". Судейский эксперт возмущен работой проблемного арбитра на одном из центральных матчей УПЛ

В программе 23-го тура УПЛ "Александрия" сыграла против "Кривбаса", одолев его 1:0. Матч судила бригада во главе с Александром Шандором, к которому по итогу возникли вопросы. В частности, после двух падений футболистов "Александрии" и "Кривбаса" перед штрафной площадью соперника. Были ли там нарушения? Заслуживали ли футболисты карточки? С такими вопросами UA-Футбол обратился к эксперту, экс-арбитру ФИФА Сергею Шебеку.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/Li11pQSxk2 — Igor Semyon (@igor_semyon) April 6, 2025

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/E1VUdpX0Gm — Igor Semyon (@igor_semyon) April 6, 2025

- Нужно начать с того, что "Александрия" с 36-й минуты должна была играть в меньшинстве, - берет слово специалист. - А если в целом, то Шандор в течение 30-40 секунд не показал две красные карточки, если по-простому – за фол последней надежды. И что интересно, в сторону обеих команд. Значит, стоит говорить не о предвзятости арбитра, а об очень низкой квалификации Шандора. Сначала в первом моменте Соса (видео 1) устремился к мячу по направлению к воротам александрийцев, и если бы Кампуш не сбил его (был удара по ноге), то атакующий игрок выходил бы один на один с вратарем. Фол был до штрафной. Поэтому здесь простое решение - штрафной удар и красная карточка защитнику. Как все говорят: "Судить легко - главное вовремя свистнуть". И с этим у Шандора проблемы. Судейского свистка не последовало, "Александрия" подхватила мяч и устремилась в атаку. И вот вам второе ослепление арбитра (видео 2): последовала длинная передача на Шепелева, который принял мяч, обработал его и выходил один на один с вратарем. Но был остановлен Конате, который банально схватил за шею оппонента. И как тут не увидеть очевидный фол? Трудно понять и переварить, - сказал Сергей Шебек. - И на сей раз арбитр ничего не увидел, игра продолжилась. Арбитру в поле что-то в ухо подсказывал арбитр VAR, но что именно – неизвестно. Конечно же, так судить нельзя, это просто безобразие. Не увидеть два явных нарушения может только начинающий арбитр.

Судейский эксперт пояснил, как могла бы складываться игра, не будь судейских ошибок.

- А теперь представьте: в первом случае арбитр все видит, удаляет игрока, александрийцы до конца игры остаются вдесятером, и, может быть, не было их победы. Да и через несколько секунд не было бы и второго момента, потому что игра бы остановилась. Вот так Шандор на ровном месте создал себе проблемы. Но я думаю, что и на сей раз Шандора покроют и не накажут. Ведь такое уже было, у этого арбитра – постоянно проблемы на поле. Хочу напомнить, как он в матче 15-го тура "Левый берег" - "Оболонь" не поставил очевидный пенальти в ворота хозяев. "Оболонь" возмущалась, писала письма в Комитет арбитров с просьбой прокомментировать судейство Шандора. И что? И ничего, просто проигнорировали...

Напомним, что "Александрия" победила "Кривбасс" и сохранила свои позиции в борьбе за места в топ-3 турнирной таблицы.