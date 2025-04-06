Премьер-лига
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В матче УПЛ против Шахтёра дебютировал 17-летний воспитанник академии Вереса
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Фото - скріншот УПЛ ТБ
В матче УПЛ против "Шахтёра" дебютировал 17-летний воспитанник академии "Вереса".
Полузащитник 2008 года рождения Антон Видрич появился на поле на 81-й минуте, заменив Николая Гайдучика Это дебют воспитанника академии "Вереса" в Украинской Премьер-Лиге.
Ранее Антон Видрич дебютировал в Кубке Украины в матче против "Полесья". Полузащитник отыграл 20 минут и результативными действиями не отметился.
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Напомним, что "Шахтёр" обыграл "Верес" со счётом 3:0.
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