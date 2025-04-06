Впервые за 4 матча. Шахтер удваивает счет в матче против Вереса. Видео гола

"Шахтёр" удваивает счет в матче против "Вереса"

Тобиас подал длинную передачу в штрафную. Мяч попал к Судакову, оказавшимуся вблизи ворот. Украинец пробил и забил гол.

Отметим, что это первый гол полузащитника с марта. Тогда он оформил дубль в ворота "Александрии".

Видео гола:

Это 11-й гол футболиста в УПЛ.