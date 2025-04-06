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Впервые за 4 матча. Шахтер удваивает счет в матче против Вереса. Видео гола

Премьер-лига
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Он забил

Впервые за 4 матча. Шахтер удваивает счет в матче против Вереса. Видео гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтёр" удваивает счет в матче против "Вереса"

Тобиас подал длинную передачу в штрафную. Мяч попал к Судакову, оказавшимуся вблизи ворот. Украинец пробил и забил гол.

Отметим, что это первый гол полузащитника с марта. Тогда он оформил дубль в ворота "Александрии".

Видео гола:

Это 11-й гол футболиста в УПЛ.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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