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Впервые за 4 матча. Шахтер удваивает счет в матче против Вереса. Видео гола
Он забил
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтёр" удваивает счет в матче против "Вереса"
Тобиас подал длинную передачу в штрафную. Мяч попал к Судакову, оказавшимуся вблизи ворот. Украинец пробил и забил гол.
Отметим, что это первый гол полузащитника с марта. Тогда он оформил дубль в ворота "Александрии".
Видео гола:
Это 11-й гол футболиста в УПЛ.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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