Все вопросы сняты. Шахтёр в матче против Вереса оформился ещё одним быстрым голом. Видео гола

"Шахтёр" в матче против "Вереса" оформился ещё одним быстрым голом.

Донецкая команда разыграла угловой. Судаков отдал передачу на Тобиаса. Бразилец отдал свой пас во вратарскую площадь.

Там пребывал Траоре, который забил гол и сделал крупным счёт.

Видео гола:

Это третий мяч Траоре в УПЛ за "Шахтёр".