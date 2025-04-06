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Все вопросы сняты. Шахтёр в матче против Вереса оформился ещё одним быстрым голом. Видео гола
Бразильская система
"Шахтёр" в матче против "Вереса" оформился ещё одним быстрым голом.
Донецкая команда разыграла угловой. Судаков отдал передачу на Тобиаса. Бразилец отдал свой пас во вратарскую площадь.
Там пребывал Траоре, который забил гол и сделал крупным счёт.
Видео гола:
Это третий мяч Траоре в УПЛ за "Шахтёр".
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