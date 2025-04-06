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"Проигрываем матчи, которые невозможно проиграть". Тренер ЛНЗ не имеет объяснений неудачам своей команды

Премьер-лига
Обновлено

Роман Григорчук говорит, что матчи не должны были быть проигрышными

"Проигрываем матчи, которые невозможно проиграть". Тренер ЛНЗ не имеет объяснений неудачам своей команды

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Во встречах одесского "Черноморца" и черкасского ЛНЗ есть несколько интересных хитросплетений. Об одной из них после матча 23-го тура УПЛ между этими командами корреспондент UA-Футбол поинтересовался у наставника "заводчан" Романа Григорчука.

- На одесском стадионе в сезоне-2023/24 в роли главного тренера "Черноморца" вы проиграли ЛНЗ, а сегодня на этой же арене, но уже в должности главного тренера ЛНЗ уступили "Черноморцу". Не возникает ли у вас некоего футбольного дежа вю?

- Нет. Не будем говорить о дежа вю или каких-то там совпадениях. Само поражение - это для меня очень неприятно. И я должен об этом сказать: к сожалению, в двух последних играх - с "Полесьем" и "Черноморцем" теряем очки. ЛНЗ проигрывает матчи, которые в принципе невозможно проиграть. Они не должны быть проигрышными. В этом плане надо думать, анализировать и становиться лучше.


Если Роман Григорчук пока не знает причины потери очков ЛНЗ в поединке в Одессе, то одесские болельщики и журналисты, похоже, нашли этому объяснение. Причем, это связано не только со вчерашним матчем, завершившимся поражением гостей со счетом 0:1, но и игрой первого круга в Черкассах, где "Черноморец" лишил ЛНЗ двух баллов благодаря ничьей, 1:1. Дело в том, что нигерийский голкипер одесситов Кингсли Аниагбосо является специалистом именно по черкасской команде. В отличие от Артура Рудько, который провел на последнем рубеже "Черноморца" львиную долю матчей чемпионата, представитель Африканского континента выходил на поле во вратарском свитере "моряков" лишь дважды. И именно в обеих играх с ЛНЗ! Как на старте сезона-2024/25, так и во вчерашнем поединке второго круга он действовал не только надежно, но и достаточно уверенно и спокойно. Аниагбосо приятно поразил зрителей правильным выбором позиции и отличной реакцией. Уверенность темнокожего голкипера передалась его партнерам по команде, и это в конце концов привело к получению положительного результата.

"Проигрываем матчи, которые невозможно проиграть". Тренер ЛНЗ не имеет объяснений неудачам своей команды - изображение 1

Весомый вклад Кингсли Аниагбосо в победу был отмечен и на болельщицкой странице ФК "Черноморец" в Фейсбуке. В результате проведенного на ней традиционного голосования по определению лучшего футболиста в составе одесской команды больше всего баллов (46) набрал именно нигерийский вратарь. Вторым стал Ярослав Ракицкий - 21 голос, третьим - автор единственного гола Евгений Скиба - 8.

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Роман Григорчук эксклюзив UA-Футбол ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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Taychik (Тбилиси)
06.04.2025 в 21:06
Еще во времена ссср бывал в Черкассах. Сейчас, не испытываю к ЛНЗ никаких эмоций. Но, если не ошибаюсь, у них был другой тренер, который вывел их в высшую лигу, и занял 7е место в прошлом сезоне. Не понимаю, зачем менять тренера, который достиг определенных успехов, со скромным составом?!Возможно, папа собственника отвлекся на работу, а "малец" принял несколько "знаковых" решений?)) Второй тренер за сезон, возможно повезет и останется ЛНЗ еще на сезон в высшей лиге...?
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Комментарии 1
Taychik (Тбилиси)
06.04.2025 в 21:06
Еще во времена ссср бывал в Черкассах. Сейчас, не испытываю к ЛНЗ никаких эмоций. Но, если не ошибаюсь, у них был другой тренер, который вывел их в высшую лигу, и занял 7е место в прошлом сезоне. Не понимаю, зачем менять тренера, который достиг определенных успехов, со скромным составом?!Возможно, папа собственника отвлекся на работу, а "малец" принял несколько "знаковых" решений?)) Второй тренер за сезон, возможно повезет и останется ЛНЗ еще на сезон в высшей лиге...?
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