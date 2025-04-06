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Олег Шандрук: Счет мог быть другим

Премьер-лига

Тренер Вереса рассказал о матче с Шахтером

Олег Шандрук: Счет мог быть другим

Фото: НК Верес

Новина українською

Тренер "Вереса" Олег Шандрук подвел итоги матча против "Шахтера".

По словам наставника, у ровенского клуба были голевые моменты и счет мог быть другим.

"Ход событий так складывался, что счет мог быть другим. Достаточное количество голевых моментов, даже острых моментов, которые могли бы быть более эффективными. На концовку нас не хватило.

Я могу это связывать с заменами. Понимаем, какие есть у "Шахтера", а какие у нас. Более того, хотели отыграться после пропущенного мяча, где-то открывались. Для "Шахтера", для быстрых техничных игроков, это то пространство, которое они использовали", - сказал Шандрук.

Тренер остался недовольным провальной концовкой матча, но поблагодарил игроков.

"Хотя я тактически недоволен. Если бы там счет не складывался, мы все равно должны концовку доигрывать. Где-то мы немного провалили.

Несмотря на то, что мы с крупным счетом проиграли, благодарен команде, каждому игроку за сегодняшнюю игру. Проанализируем и будем двигаться дальше", - сказал Шандрук.

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Напомним, что "Верес" уступил "Шахтеру" со счетом 0:3.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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