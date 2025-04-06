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Лупашко ответил, будет ли матч против Полесья особенным для Карпат
Боевая вывеска
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ с "Полесьем".
"Особого я вообще ничего не вижу в этом матче. Качественный соперник, который физически очень сильный, хочет навязывать борьбу, борьбу и еще раз борьбу на каждом клочке поля.
Этим, наверное, и интересен футбол в целом, что постоянно встречаются разные направления, разные стили игры, разные понимания и предпочтения футбола. Ты постоянно к чему-то готовишься, тебе противодействуют, у каждой команды есть своя особенность.
"Полесье" выбирает более силовой футбол и хочет в этом доминировать. В принципе, у них подобраны под это игроки. Мы хотим в другой футбол играть. Это и есть, наверное, то, за что люди любят футбол - что он разный, и каждый матч является каким-то особенным. А в плане противостояния не вижу никакого подтекста, никакого особого отношения к этому матчу", - сказал Лупашко.
Поединок "Полесье" - "Карпаты" состоится завтра, 7-го апреля. Начало - в 18.00.
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