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Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0
С голом легенды
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Интересно, думает ли Андрей Ярмоленко о рекорде по количеству забитых голов в УПЛ? До абсолютно лучшего показателя, который сейчас принадлежит Сергею Реброву, не так уж и далеко – 13 голов. Сейчас об этом мало разговоров, но мысли...
Именно Андрей Ярмоленко забил один из голов "Динамо" в матче против "Левого Берега". В итоге подопечные Шовковского добыли рабочие три очка и еще на шаг приблизились к чемпионству.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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