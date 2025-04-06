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Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0

Премьер-лига

С голом легенды

Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, думает ли Андрей Ярмоленко о рекорде по количеству забитых голов в УПЛ? До абсолютно лучшего показателя, который сейчас принадлежит Сергею Реброву, не так уж и далеко – 13 голов. Сейчас об этом мало разговоров, но мысли...

Именно Андрей Ярмоленко забил один из голов "Динамо" в матче против "Левого Берега". В итоге подопечные Шовковского добыли рабочие три очка и еще на шаг приблизились к чемпионству.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 10Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 1Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 2Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 3Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 4Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 5Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 6Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 7Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 8Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 9Ярмоленко думает о рекорде? ФОТОрепортаж с матча Динамо - Левый Берег 2:0 - фото 10
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