Вернидуб отреагировал на вопрос об истечении контракта после этого сезона

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуб выступил на пресс-конференции после матча 23 тура УПЛ с "Александрией".

"Хочу начать пресс-конференцию с других слов. Сегодня вся наша страна объявила День траура в связи с тем, что два дня назад российские агрессоры нанесли удар искандером по Кривому Рогу. 19 человек погибло, из них 9 – детки. Потеря человека – это тяжело, а когда гибнут дети – это самое ужасное. Также насколько я знаю, на сегодняшний день 76 раненых. Но вы видите для наших проклятых врагов россиян ничего святого нет. Мне очень жаль, я хочу склонить голову перед всеми погибшими. Всем родным и близким хочу пожелать держаться. Ничего не вернешь, это очень тяжело. Я не могу представить свои чувства, если бы мой ребенок или внук пострадали”.

"Что касается футбола, сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. "Александрия" в этом году – очень мощная команда, которая борется за самые высокие места. На мой взгляд, игра была равная. Единственное – "Александрии" больше повезло и они забили. Мы не забили, поэтому и поиграли 0:1. Сама игра понравилась, как со стороны "Александрии", так и с нашей стороны – осмысленная, через пас, атакующая. Я поблагодарил ребят за игру и сказал держать выше головы и двигаться дальше. [Об окончании контракта с клубом] Надо дождаться конца чемпионата, а потом уже будем разговаривать. Пока что на эту тему я не буду ничего говорить. Вы читали мое интервью: мы разговариваем с президентом, договариваемся, жизнь покажет. Есть еще время, 9 игр, поэтому я не хочу думать о контракте. Надо сначала честно отработать, как нужно, а потом будем смотреть, как будет дальше”, – заявил тренер.

Криворожская команда замыкает топ-5 (35 очков).