Попов: На поле все смелые разговаривать, а если встречаемся где-то в другом месте, то уже по-другому говорят

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал победный матч против "Левого Берега" (2:0) в рамках 23-го тура УПЛ.

- В двух матчах с "Левым Берегом" вам удалось сыграть на ноль. Но при этом соперник стал немного другой командой по сравнению с первым матчем. Как готовились к поединку? Вам приходилось часто стелиться в подкатах, было такое, что и кое-где заводились.

- Это футбол, борьба - это нормально. Главное, чтобы судьи давали играть. Относительно нашей подготовки, то в принципе мы к каждому сопернику у нас индивидуальный подход - разбираем, готовимся. Неважно, это "Левый Берег" или какая-то другая команда - для нас каждая игра важна, и три очка на вес золота.

- Вас и ваших партнеров пытались цеплять - не просто велась борьба, а где-то подтолкнули, где-то что-то сказали. Такое было с Ярмоленко, с вами несколько раз соперники вступали в диалог.

- Я уже говорил, что на поле все смелые разговаривать, а если встречаемся где-то в другом месте, то уже по-другому говорят. Не знаю, с чем это связано, возможно, хотели спровоцировать, но не получилось.

- Следующий матч - сложный выезд в Кривой Рог. И соперник непростой, и, наверное, психологически также нужно настраивать себя как-то по-особенному, учитывая последние события в городе.

- Сегодня перед игрой было очень тяжело смотреть на экран, где показывали погибших детей, понимая, что вообще произошло. Между собой пока предстоящий матч не обсуждали, но, уверен, подготовимся. Да, согласен, что там опасно, но такие условия сейчас - так что будем ехать и обязательно играть.