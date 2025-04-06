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Ротань: Матч с Кривбассом был равный. Очень волновались, ведь за неделю у нас 3 матча

Премьер-лига

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Ротань: Матч с Кривбассом был равный. Очень волновались, ведь за неделю у нас 3 матча

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Руслан Ротань прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0).

"Очень эмоциональный матч, суперважный для обеих команд. Мы сегодня играли с бронзовым призером, нашим конкурентом. Я очень доволен командой, ее характером и жаждой победы.

Погода добавила нам проблемы. Очень волновались, ведь через неделю у нас 3 матча. В среду кубковый получился для нас на 120 минут, поэтому очень много внимания было уделено восстановлению. Настраивал ребят на позитив, ведь именно он дает эмоции, которые нам нужны на следующий матч".

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"Поэтому я очень доволен, что ребята подошли к ключевому матчу в хорошем настроении. Что касается игры было очень много борьбы и равного футбола. Мы играли до первой ошибки, в ключевых матчах так всегда происходит.

Как я сказал ранее, в последнем матче мы допустили ошибку и проиграли "Шахтеру", сегодня "Кривбасс" допустил ошибку и проиграл нам. Матч равный с обеих сторон”, – считает тренер.

"Александрия" набрала 53 балла.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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