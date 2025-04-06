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Ротань: Матч с Кривбассом был равный. Очень волновались, ведь за неделю у нас 3 матча
Наставник горожан – о домашней виктории
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Руслан Ротань прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0).
"Очень эмоциональный матч, суперважный для обеих команд. Мы сегодня играли с бронзовым призером, нашим конкурентом. Я очень доволен командой, ее характером и жаждой победы.
Погода добавила нам проблемы. Очень волновались, ведь через неделю у нас 3 матча. В среду кубковый получился для нас на 120 минут, поэтому очень много внимания было уделено восстановлению. Настраивал ребят на позитив, ведь именно он дает эмоции, которые нам нужны на следующий матч".
"Поэтому я очень доволен, что ребята подошли к ключевому матчу в хорошем настроении. Что касается игры было очень много борьбы и равного футбола. Мы играли до первой ошибки, в ключевых матчах так всегда происходит.
Как я сказал ранее, в последнем матче мы допустили ошибку и проиграли "Шахтеру", сегодня "Кривбасс" допустил ошибку и проиграл нам. Матч равный с обеих сторон”, – считает тренер.
"Александрия" набрала 53 балла.
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