Ротань: Матч с Кривбассом был равный. Очень волновались, ведь за неделю у нас 3 матча

Руслан Ротань прокомментировал победу над "Кривбассом" (1:0).

"Очень эмоциональный матч, суперважный для обеих команд. Мы сегодня играли с бронзовым призером, нашим конкурентом. Я очень доволен командой, ее характером и жаждой победы.

Погода добавила нам проблемы. Очень волновались, ведь через неделю у нас 3 матча. В среду кубковый получился для нас на 120 минут, поэтому очень много внимания было уделено восстановлению. Настраивал ребят на позитив, ведь именно он дает эмоции, которые нам нужны на следующий матч".